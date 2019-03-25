Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind из-за претензий к безопасности полетов

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind из-за претензий к обеспечению безопасности полетов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, аннулированы специальные разрешения авиакомпании, касающиеся полетов с применением правил ETOPS. Они касаются удаленности самолета от запасного аэродрома на более чем 60 минут.

Решение об ограничении сертификата принято после проверки в феврале 2019 года. Она обнаружила несоответствие в прохождении обучения по программе подготовки пилотов авиакомпании для допуска к полетам по правилам ETOPS. Также были выявлены случаи выполнения полетов на воздушных судах и отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании.



Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании и направлено на повышение уровня безопасности полетов. Авиакомпания может продолжать выполнять полеты.

Напомним, в январе самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом N4-279 «Москва — Уфа», со второй попытки вынужденно сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе.