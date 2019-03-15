Мэрия Магнитогорска планирует вложить в башкирскую базу «Абзаково» более 600 млн рублей

Власти Магнитогорска намерены инвестировать в детский загородный комплекс «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии. Объемы вложений оцениваются в 615 млн рублей.

Эти инвестиции должны помочь расширить комплекс, чтобы он мог принимать больше детей. На эти деньги планируется строительство модульной котельной, газопровода и очистных сооружений, реконструкция семи детских корпусов, строительство нового корпуса с бассейном и учебными классами, передает пресс-служба главы РБ.

Комплексом управляет магнитогорское МБУ «Отдых».

Финансировать основную часть работ намерены власти Магнитогорска и Челябинской области. Власти Башкирии намерены оказать проекту поддержку в решении земельных вопросов и строительства дороги.