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Мэрия Магнитогорска планирует вложить в башкирскую базу «Абзаково» более 600 млн рублей

12:23, 15.03.2019
Мэрия Магнитогорска планирует вложить в башкирскую базу «Абзаково» более 600 млн рублей
Фото: glavarb.ru

Власти Магнитогорска намерены инвестировать в детский загородный комплекс «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии. Объемы вложений оцениваются в 615 млн рублей.

Эти инвестиции должны помочь расширить комплекс, чтобы он мог принимать больше детей. На эти деньги планируется строительство модульной котельной, газопровода и очистных сооружений, реконструкция семи детских корпусов, строительство нового корпуса с бассейном и учебными классами, передает пресс-служба главы РБ.

Комплексом управляет магнитогорское МБУ «Отдых».

Финансировать основную часть работ намерены власти Магнитогорска и Челябинской области. Власти Башкирии намерены оказать проекту поддержку в решении земельных вопросов и строительства дороги.

Бизнес Башкортостан
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