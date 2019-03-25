Отель «Мираж» подтвердил пятизвездочный статус

Фото: Фото предоставлено отелем "Мираж"

«Мираж» одним из первых в России прошел классификацию на 5* (пять звезд) по новой системе, утвержденной Министерством экономического развития в начале 2019 года.

«Пятерку» отелю поставила лично генеральный директор ООО «ОТЕЛЬ ЭКСПЕРТ — РУС» Маргарита Немоляева, чье экспертное заключение имеет большой вес в отечественной туриндустрии.

Со слов Маргариты Эдуардовны, в 2003 году, когда «Мираж» только построился, он также был в числе «звездных первопроходцев». Тогда он вошел в топ-20 отелей, добровольно прошедших проверку на соответствие высоким стандартам гостиничного сервиса.

Спустя 16 лет «Мираж» в очередной раз доказал свой высокий статус и по всем обязательным пунктам получил максимальные баллы (45 из 45).

С одной стороны, гостиничный комплекс оценивался по техническим характеристикам, таким как освещенность, наличие ресторана, фитнес-центра и SPA-зоны, квадратура номеров, холлов и помещений общего пользования. При этом учитывались качественно-количественные характеристики (например, соотношение номеров повышенной комфортности к общему номерному фонду, состояние мебели, сантехники, отсутствие потребности в ремонте). К примеру, номера класса «сьюит», «апартаменты» или «люкс» должны составлять не менее 5% от общего количества.

С другой стороны, эксперт изучал качество подготовки персонала и уровень клиентского сервиса. Проверялось не только четкое выполнение стандартов обслуживания, но и наличие профильного образования, а также знание иностранных языков. Владение двумя иностранными языками — обязательное требование как для сотрудников, общающихся с клиентами, так и руководителей среднего звена.

«Звезды нужны для потребителя, ведь важно не обмануть его ожидания. Чтобы иметь на вывеске пять звезд, нужно создать и поддерживать соответствующий сервисный уровень. Приятно, что «Мираж» это понимает и заинтересован в независимой, беспристрастной оценке», — резюмировала Маргарита Немоляева.





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