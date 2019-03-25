Эксперты составили рейтинг регионов по доступности ипотеки

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки. Данные публикует «РИА Новости».

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там могут купить в ипотеку квартиру 68,2% семей. Далее следуют Магаданская область (61,8%), Ханты-Мансийский округ (55,9%), Ненецкий автономный округ (51,9%) и Мурманская область (44,9%).

По мнению экспертов, в этих регионах наблюдается относительно высокие зарплаты и невысокие цены на жилье.

Аутсайдерами стали Чечня (7,8%), Ингушетия (8%), Дагестан (10,3%), Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%). Татарстан расположился на 64-м месте — 24,5%, Башкирия находится на 60-м — 26,1%.

Уточняется, что при формировании рейтинга исследователи учитывали долю семей, которые могут себе позволить и повседневные расходы, и ежемесячный взнос по ипотеке с первоначальным взносом в 30% за двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 кв. метров.

Всего за прошлый год в России было выдано порядка 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов, что на 400 тысяч больше, чем в 2017 году. Средняя процентная ставка составила 9,6%, средний размер — 2,17 млн рублей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%.