Военные Израиля заявили о запуске двух ракет из сектора Газа

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены две ракеты, в агломерации Гуш-Дан сработали сирены тревоги, отмечается в сообщении армии Израиля.

Израильские системы ПВО не пришлось задействовать, повреждения и пострадавшие в результате атаки не зафиксированы. Тем не менее власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля сообщили об открытии всех бомбоубежищ, сообщает Ynetnews.



Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале строительства забора у границ сектора Газа. Как сообщает The Jerusalem Post, вместо проволочного ограждения, которое находится сейчас на границе, появится бетонная стена. Ее высота составит 6 метров, длина — больше 65 км. Уточняется, что в прошлом году из сектора Газа в сторону Израиля были запущены около 1 тыс. ракет. Также на границах 10 месяцев проходили массовые акции.