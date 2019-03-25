В России у военных может появиться собственный мобильный оператор

«Воентелеком», подконтрольный Минобороны РФ, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей России.

Мобильный оператор будет функционировать на сетях Tele2. Целевой абонентской базой станут военнослужащие, а также жители военных городков. Отличительной особенностью от других операторов станет усиленная защищенность сети, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, MVNO «Воентелекома» может стать одним из крупнейших в стране, если будет работать с военными, при этом как самостоятельный бизнес MVNO для военных вряд ли может вызвать серьезный рыночный спрос.

Представители Минобороны и «Воентелекома» не стали комментировать ситуацию.

Напомним, ранее Минкомсвязь РФ предложила концепцию единого оператора 5G.