Sunday Times рассказала о новых терактах ИГ в Европе

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.

Террористы собираются вооружать и финансировать уже находящихся в Европе боевиков, которые должны будут совершать похищения людей, и атаки смертников, пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Sunday Times. Иностранное СМИ, в свою очередь, на данные с жесткого диска, обнаруженные на освобожденной от боевиков территории в Сирии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).