Белый дом заявил о полном освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

По словам Сандерс, и. о. главы Пентагона (Патрик) Шанахан предоставил эту информацию президенту США Дональду Трампу.

Источник в российском МИД отметили, что подобные заявления нельзя считать убедительными, так как в Сирии находятся еще тысячи террористов, передает «РИА Новости».



Ранее американская разведка сообщила, что площадь территории, которую контролирует ИГИЛ, не превышает 1 кв. км, а численность бойцов составляет несколько сотен.