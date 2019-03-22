Белый дом заявил о полном освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).
По словам Сандерс, и. о. главы Пентагона (Патрик) Шанахан предоставил эту информацию президенту США Дональду Трампу.
Источник в российском МИД отметили, что подобные заявления нельзя считать убедительными, так как в Сирии находятся еще тысячи террористов, передает «РИА Новости».
Ранее американская разведка сообщила, что площадь территории, которую контролирует ИГИЛ, не превышает 1 кв. км, а численность бойцов составляет несколько сотен.ОбществоВласть
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