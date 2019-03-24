В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина

В 2018 году Украина закупила у России 130 тыс. тонн бензина.

Как сообщалось в телепрограмме «Вести недели» на«Россия 1», также в прошлом году Украина закупила 380 тыс. тонн легкого дистиллята, 2,6 млн тонн дизельного топлива и по 15 тыс. тонн каменного угля и антрацита, пишет «РИА Новости».



Ранее во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявили, что Украине нужны прямые поставки газа из России.