Медведчук и Бойко попросили Медведева начать прямые поставки газа Украине

Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявили, что Украине нужны прямые поставки газа из России. Трансляцию переговоров вел телеканал «112 Украина».

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — сказал Бойко.

Медведев, в свою очередь, отметил, что Москва не получала «серьезных сигналов» от действующих властей на Украине.



Ранее Медведев назвал предвыборную кампанию на Украине «грязной и жесткой». Он отметил, что правительство РФ не раз указывало на грубые нарушения, но ответных мер принято не было.