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Происшествия

В Дагестане госпитализировали более ста человек с отравлением

16:59, 24.03.2019
В Дагестане госпитализировали более ста человек с отравлением
Фото: realnoevremya.ru

В дагестанском городе Хасавюрт госпитализировали более 104 человек после массового отравления.

«На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», — сообщила представитель пресс-службы республиканского министерства здравоохранения Залина Муртазалиева, ее цитирует ТАСС.

Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как легкой степени тяжести.

Причины массового отравления пока неизвестны.

Происшествия
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