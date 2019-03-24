В Дагестане госпитализировали более ста человек с отравлением
В дагестанском городе Хасавюрт госпитализировали более 104 человек после массового отравления.
«На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», — сообщила представитель пресс-службы республиканского министерства здравоохранения Залина Муртазалиева, ее цитирует ТАСС.
Состояние всех госпитализированных врачи оценивают как легкой степени тяжести.
Причины массового отравления пока неизвестны.Происшествия
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