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Редкий рисунок Пикассо выставят на аукционе в Париже

09:59, 24.03.2019
Редкий рисунок Пикассо выставят на аукционе в Париже
Фото: movix.ru

Редкий рисунок испанского художника Пабло Пикассо продадут на аукционе Christie's, который пройдет 28 марта в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

Эскиз, выполненный тушью, оценивают в 250—300 тысяч евро. Работа посвящена подруге художника Марии-Терезе Вальтер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии нашли картину «Голова арлекина» художника Пабло Пикассо, украденную более шести лет назад из Роттердамской художественной галереи «Кюнстхал». Стоимость полотна оценивается в 800 тысяч евро. «Голову арлекина» украли 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Их стоимость составляет от €100 до €200 млн.

ОбществоКультура
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