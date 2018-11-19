В Румынии нашли украденную шесть лет назад картину Пикассо

В Румынии нашли картину «Голова арлекина» художника Пабло Пикассо, украденную шесть лет назад из Роттердамской художественной галереи «Кюнстхал».

Стоимость полотна оценивается в 800 тыс. На данный момент устанавливается подлинность картины.

«Голову арлекина» украли 16 октября 2012 года вместе с семью другими полотнами, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена и Анри Матисса. Их стоимость составляет от €100 до €200 млн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Ранее созданную искусственным интеллектом картину продали на аукционе за $432,5 тыс.