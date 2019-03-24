The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта. Об этом коллектив группы сообщил на официальной странице в Twitter.

Поклонников пригласили выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует 29 марта в 15 часов (18 часов по московскому времени) в городе Брейнтри, графство Эссекс. Фанатов предупредили, что на церковную службу допустят только родственников Флинта и его близких друзей.

Напомним, утром 4 марта в собственном доме в Эссексе (Великобритания) вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта обнаружили мертвым, сообщает таблоид The Sun. Музыкант умер на 50-м году жизни. Позже в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация, что Кит покончил жизнь самоубийством.