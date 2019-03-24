В Японии опасаются краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Скоро в Японии будут 10-дневные выходные, жители страны станут отмечать отречение от престола императора Акихито и чествовать нового правителя, сообщает британское издание The Financial Times.

Эксперты рассуждают, что такой долгий отпуск может привести к «внезапному краху». Японские банки и брокеры уже готовятся к колебаниям валютных курсов и резкому увеличению спроса на наличные деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что кабмин Японии одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми во вторник, 19 марта. Согласно нововведениям, планируется запретить любое физическое наказание несовершеннолетних в качестве средства поддержания дисциплины. Запрет будет касаться родственников подростков, приемных родителей, воспитателей, педагогов, нянь и прочих соцработников.