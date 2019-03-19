В Японии запретят любое физическое наказание детей
Кабмин Японии одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми во вторник, 19 марта.
Согласно нововведениям, планируется запретить любое физическое наказание несовершеннолетних в качестве средства поддержания дисциплины.
Запрет будет касаться родственников подростков, приемных родителей, воспитателей, педагогов, нянь и прочих соцработников, сообщает Japan Times.
В качестве следующего шага власти Японии намерены уточнить уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над детьми.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти.Общество
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