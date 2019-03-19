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В Японии запретят любое физическое наказание детей

11:07, 19.03.2019
В Японии запретят любое физическое наказание детей
Фото: pixabay.com

Кабмин Японии одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми во вторник, 19 марта.

Согласно нововведениям, планируется запретить любое физическое наказание несовершеннолетних в качестве средства поддержания дисциплины.

Запрет будет касаться родственников подростков, приемных родителей, воспитателей, педагогов, нянь и прочих соцработников, сообщает Japan Times.

В качестве следующего шага власти Японии намерены уточнить уголовное законодательство, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над детьми.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти.

Общество
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