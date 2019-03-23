Минниханов: «Башкирия — самая близкая нам республика»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном 100-летию образования Башкирии, заявил, что республика является самой близкой для РТ.

«Башкортостан и Татарстан — мощнейшие регионы нашей страны, которые входят в десятку регионов России по промышленному потенциалу… Мы нацелены на достижение европейского уровня жизни. Для реализации этой задачи нужны многие составляющие, но основная — экономическая. Поэтому Татарстану и Башкортостану надо очень серьезно работать над расширением нашего экономического потенциала», — сказал Минниханов.

В подарок Минниханов вручил руководству Башкирии картину, на которой изображен татаро-башкирский просветитель Мифтахетдин Акмулла, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с врио главы Башкирии Радием Хабировым.