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Минниханов: «Башкирия — самая близкая нам республика»

17:17, 23.03.2019 2
Минниханов: «Башкирия — самая близкая нам республика»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии, посвященном 100-летию образования Башкирии, заявил, что республика является самой близкой для РТ.

«Башкортостан и Татарстан — мощнейшие регионы нашей страны, которые входят в десятку регионов России по промышленному потенциалу… Мы нацелены на достижение европейского уровня жизни. Для реализации этой задачи нужны многие составляющие, но основная — экономическая. Поэтому Татарстану и Башкортостану надо очень серьезно работать над расширением нашего экономического потенциала», — сказал Минниханов.

В подарок Минниханов вручил руководству Башкирии картину, на которой изображен татаро-башкирский просветитель Мифтахетдин Акмулла, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Татары и Башкиры и, Казахи тюрки - братья на все времена.
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  • Анонимно 23 марта
    Какой еще татаро-башкирский Акмулла? Опять татары пургу несут. Акмулла - башкир рода Минг, который писал: Башкорттарым укыу каряк". Про татар тогда никто еще не слыхал
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