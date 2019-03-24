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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +6

05:30, 24.03.2019
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +6

В воскресение, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах утром туман и гололедица.

Ветер южный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +1°С до +6°С. В Казани днем ожидается от +3°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +1°С до +3°С.

Ранее в Гидрометцентре РТ заявили, что в Татарстане продолжается потепление климата.

Общество Татарстан
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