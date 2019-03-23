Власти Балтасинского района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны и подключать электрические чайники на работе. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба исполкома.
Ранее в Балтасинском районе Республики Татарстан бюджетникам запретили подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения.
Также в письме руководителя исполкома района Айдара Хайрутдинова говорилось, что по поручению главы Балтасинского муниципального района Рамиля Нутфуллина в каждом учреждении необходимо завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии.ОбществоВласть Татарстан
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