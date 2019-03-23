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Власти Балтасинского района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе

15:55, 23.03.2019 1
Власти Балтасинского района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Фото: pxhere.com

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны и подключать электрические чайники на работе. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба исполкома.

Ранее в Балтасинском районе Республики Татарстан бюджетникам запретили подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения.

Также в письме руководителя исполкома района Айдара Хайрутдинова говорилось, что по поручению главы Балтасинского муниципального района Рамиля Нутфуллина в каждом учреждении необходимо завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Похоже, балтасинцы решили посоревноваться с Госдумой. Напрасный труд.
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