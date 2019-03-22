В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте

В Балтасинском районе Республики Татарстан бюджетникам запретили заряжать сотовые телефоны на рабочем месте. Соответствующее письмо подписано руководителем исполкома этого района Айдаром Хайрутдиновым.

В письме сказано, что по поручению главы Балтасинского муниципального района Рамиля Нутфуллина в каждом учреждении необходимо завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии.

Кроме того, в целях экономии электроэнергии устанавливается запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения, говорится в документе, фотография которого появилась в соцсетях.

Руководитель отдела образования Балтасинского района РТ Алия Закиева подтвердила наличие запрета в школах района.



«Нам объяснили это не экономией, а тем, что это пожароопасно», — цитирует ее «Радио Азатлык».