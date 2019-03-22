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В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте

20:26, 22.03.2019 7
В Балтасинском районе Татарстана власти запретили бюджетникам заряжать телефоны на рабочем месте
Фото: pxhere.com

В Балтасинском районе Республики Татарстан бюджетникам запретили заряжать сотовые телефоны на рабочем месте. Соответствующее письмо подписано руководителем исполкома этого района Айдаром Хайрутдиновым.

В письме сказано, что по поручению главы Балтасинского муниципального района Рамиля Нутфуллина в каждом учреждении необходимо завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии.

Кроме того, в целях экономии электроэнергии устанавливается запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения, говорится в документе, фотография которого появилась в соцсетях.

Руководитель отдела образования Балтасинского района РТ Алия Закиева подтвердила наличие запрета в школах района.

«Нам объяснили это не экономией, а тем, что это пожароопасно», — цитирует ее «Радио Азатлык».

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Маразм крепчал
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  • Анонимно 23 марта
    ждите-скоро введут оплату
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  • Анонимно 23 марта
    Зато чиновники не стали ограничивать покупку авто планкой в 2 млн рублей.
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  • Анонимно 23 марта
    Вам это еще не надоело уважаемые бюджетники. Не пора ли высказать власти свои претензии
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  • Анонимно 23 марта
    Следующий приказ:Ради экономии воды- в туалет дома ходить!
    Когда уже за подобные указы начнут горе-чиновников увольнять на следующий день!
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  • Анонимно 23 марта
    Маразм. а как это будет контролироваться? Облавы во время уроков будут проводить? А еще проблема в том, что те же бюджетники по рабочим делам часто пользуются личным телефоном. Тогда с стороны работников можно предложить не отвечать на звонки начальства на личный телефон. Такой звонок же тратит личную зарядку на телефоне. Маразматический ответ на маразматические акты.
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  • Анонимно 23 марта
    Экономить надо было начинать лет 20 назад. И не бюджетникам..
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