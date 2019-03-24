В феврале продажи новых люксовых автомобилей в России упали на четверть

По итогам февраля 2019 года новых люксовых автомобилей в России продано 75 единиц. Это на 25,7% меньше, чем год назад.

На первом месте по продажам идет Mercedes-Benz Maybach S-Class — 43 машины. Далее расположились Bentley (17 проданных автомобилей), Lamborghini (6), Rolls-Royce (4), Maserati (3), а также Aston Martin и Ferrari (по 1), пишет «Автостат».

За январь — февраль рынок новых люксовых машин составил 144 единицы, что на 16,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в марте Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список увеличился до 1 193 моделей.

В сентябре прошлого года в перечне значилось 1 040 моделей.