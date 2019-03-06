Новости общества

09:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом

16:27, 06.03.2019
Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом
Фото: ru.wikipedia.org / Alexandre Prévot

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список увеличился до 1 193 моделей.

В сентябре прошлого года в перечне значилось 1 040 моделей.

Эксперты «Автостата» объяснили увеличение списка ростом цен на автомобили.

Отмечается, что в 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля премиум-сегмента в России превысила 4 млн рублей, что на 5% больше показателей предыдущего года.

Согласно налоговому кодексу РФ, авто в категории 3—5 млн рублей имеет коэффициент 1,1—1,5; категория 5—10 млн рублей — 2; машины за 10 млн рублей и дороже — 3.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2018 года в Татарстане приобрели 15 люксовых автомобилей.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров