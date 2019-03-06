Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список увеличился до 1 193 моделей.

В сентябре прошлого года в перечне значилось 1 040 моделей.

Эксперты «Автостата» объяснили увеличение списка ростом цен на автомобили.

Отмечается, что в 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля премиум-сегмента в России превысила 4 млн рублей, что на 5% больше показателей предыдущего года.

Согласно налоговому кодексу РФ, авто в категории 3—5 млн рублей имеет коэффициент 1,1—1,5; категория 5—10 млн рублей — 2; машины за 10 млн рублей и дороже — 3.



Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2018 года в Татарстане приобрели 15 люксовых автомобилей.