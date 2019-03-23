Алина Загитова после победы на ЧМ в Японии до 5 утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова еще не успела порадоваться победе на чемпионате мира в Японии из-за долгой сдачи допинг-теста.

По ее словам, она сдавала тест с 9 вечера до 5 утра и побила свой собственный рекорд по его длительности.

«У меня не было времени остаться с собой наедине, все осмыслить, я с этого момента еще не спала. Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать», — цитирует фигуристку ТАСС.

Ранее Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме. Она оторвалась от Элизабет Турсынбаевой, представлявшей Казахстан и завоевавшей серебряную медаль, на 13 баллов. Российские фигуристки взяли и две бронзовые награды.