Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро чемпионата мира

В соревнованиях танцевальных пар в рамках ЧМ по фигурному катанию российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали, сообщают Вести.ru.

На первом месте находятся представители Франции, бронза досталась американцам. Четвертое место также заняла пара из России — Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, ранее сообщалось, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии прошли первые соревнования танцевальных дуэтов. После дисциплины ритм-танец лидировали фавориты соревнований — французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Второе и третье места заняли российские пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94 балла), Александра Степанова и Иван Букин (83,10 балла).