Российские пары заняли вторую и третью строчки в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме
Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии прошли первые соревнования танцевальных дуэтов. После дисциплины ритм-танец лидируют фавориты соревнований — французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Вторые и третьи места заняли российские пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94 балла), Александра Степанова и Иван Букин (83,10 балла)
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 88,42 (мировой рекорд)
2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 83,94
3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 83,10
4. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 83,09
5. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) — 82,84
6. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 82,32
7. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 81,99
8. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 80,44
9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 75,90
10. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 74,76
11. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 73,64
12. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 72,45
13. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 71,26
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