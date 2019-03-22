Российские пары заняли вторую и третью строчки в ритм-танце на чемпионате мира в Сайтаме

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии прошли первые соревнования танцевальных дуэтов. После дисциплины ритм-танец лидируют фавориты соревнований — французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Вторые и третьи места заняли российские пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов (83,94 балла), Александра Степанова и Иван Букин (83,10 балла)

Танцы на льду

Ритм-танец



1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция) — 88,42 (мировой рекорд)

2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 83,94

3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 83,10

4. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 83,09

5. Кэйтлин Уивер — Эндрю Поже (Канада) — 82,84

6. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 82,32

7. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 81,99

8. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 80,44

9. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 75,90

10. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 74,76

11. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 73,64

12. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 72,45

13. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 71,26