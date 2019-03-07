Рейтинг доверия Путину упал после послания Федеральному собранию

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину снизился после послания Федеральному собранию 20 февраля, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 18 по 24 февраля Путину доверяли 32,8% россиян, а с 25 по февраля по 3 марта— 32%.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным у телезрителей за последние годы.

По данным Mediascope, в Москве его посмотрели только 5,9% жителей, или 0,87 млн человек. При этом доля тех, кто выбрал послание во время просмотра телевизора, составила 39%.

