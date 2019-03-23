Минздрав раскритиковал решение новгородского врача оперировать плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который принял решение сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины, используя плоскогубцы, должен был оценивать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщает «РИА-Новости».

Клецко рассказал о ситуации в деревне Фалалеево Мошенского района, которая произошла около полугода назад. Женщина поскользнулась, упала на стекло, поранила руку. Со слов врача, он предлагал вызвать скорую, но местные жители сказали, что в райцентре скорой помощи нет, а в районной больнице нет хирурга. Поэтому врач с согласия пациентки оказал ей помощь самостоятельно, используя подручные средства. В областном Минздраве отмечают, что этот район обслуживают две бригады скорой, кроме того, в Мошенской ЦРБ работает хирург.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создадут систему помощи пациенту в отстаивании собственных прав. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.