В России создадут систему помощи пациенту в отстаивании собственных прав

В России создадут систему помощи пациенту в отстаивании собственных прав. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, к 2024 году во всех российских регионах у каждой медицинской страховой организации должен существовать офис, который будет заниматься досудебными расследованиям конфликтов между врачами и пациентами.

Кроме того, страховые представители должны будут информировать граждан о том в какую группу здоровья они попали по результатам диспансеризации. Также они будут сообщать россиянам, когда им нужно в следующий раз прийти на осмотр к врачу, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Минздрав РФ занялся разработкой программы по развитию ядерной медицины на региональных площадках. Для участия в ней планируется привлечь частных инвесторов. Это связано с высокой стоимостью лечения пациентов при помощи протонного ускорителя.