Минниханов поздравил Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с золотой медалью чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

Поздравительная телеграмма направлена Алине Загитовой и заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«От души поздравляю вас с блистательной победой Алины на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме», — цитирует текст телеграммы пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что Загитова продолжает свое уверенное победное шествие, а ее мастерство, целеустремленность и сила духа вызывают восхищение. Президент РТ также отметил талант и профессионализм Этери Тутберидзе.

«Гордимся и радуемся вместе с вами, желаем вам новых ярких достижений и больших успехов», — говорится в телеграмме.

Напомним, что сегодня Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка — Евгения Медведева.

