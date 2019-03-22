Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских
Глава МВД по РБ Роман Деев предложил депутатам Госсобрания — Курултая Башкирии ввести новую административную статью. Она должна узаконить штрафы за необоснованные жалобы на чиновников и полицейских.
«Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Поэтому предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц», — приводит слова Деева ProUfu.ru.
Журналисты считают, что таким образом глава МВД хочет устрашить потенциальных жалобщиков.Напомним, что за последнее время структуру башкирского Министерства внутренних дел сотрясали несколько скандалов, связанных с нарушениями в полиции. Кроме громкой истории с изнасилованием дознавателя можно назвать жалобу девушки-следователя на избиение. Также широкий резонанс получила история с избиением двух сотрудников СКР, зашедших с проверкой в ОП по Демскому району. Однако все эти случаи коснулись самих сотрудников силовых ведомств. ОбществоВласть Башкортостан
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