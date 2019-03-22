Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских

Глава МВД по РБ Роман Деев предложил депутатам Госсобрания — Курултая Башкирии ввести новую административную статью. Она должна узаконить штрафы за необоснованные жалобы на чиновников и полицейских.

«Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Поэтому предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц», — приводит слова Деева ProUfu.ru.

Журналисты считают, что таким образом глава МВД хочет устрашить потенциальных жалобщиков.