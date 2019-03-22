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Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских

17:35, 22.03.2019 3
Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на полицейских
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава МВД по РБ Роман Деев предложил депутатам Госсобрания — Курултая Башкирии ввести новую административную статью. Она должна узаконить штрафы за необоснованные жалобы на чиновников и полицейских.

«Только 7% жалоб на полицейских находят свое полное или частичное подтверждение. На это мы можем ответить ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Поэтому предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц», — приводит слова Деева ProUfu.ru.

Журналисты считают, что таким образом глава МВД хочет устрашить потенциальных жалобщиков.

Напомним, что за последнее время структуру башкирского Министерства внутренних дел сотрясали несколько скандалов, связанных с нарушениями в полиции. Кроме громкой истории с изнасилованием дознавателя можно назвать жалобу девушки-следователя на избиение. Также широкий резонанс получила история с избиением двух сотрудников СКР, зашедших с проверкой в ОП по Демскому району. Однако все эти случаи коснулись самих сотрудников силовых ведомств. ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Нет слов чтобы оценить эффект генеральского предложения....
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    Анонимно 22 марта
    еще один Золотов!
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  • Анонимно 22 марта
    Нормальная логическая цепочка - памятники сталину, ответственность за оскорбление представителей власти, теперь хотят репрессировать тех, кто рот откроет.
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