Следком проверит информацию об избиении девушки-следователя подполковником в Башкирии

Следственный комитет подключился к проверке информации об избиении 23-летней девушки-следователя сотрудником полиции в Башкирии. Об этом рассказали «РИА Новости» в СУ СКР по региону.

В настоящий момент МВД также проводит служебное расследование по данному инциденту. Ранее сообщалось, что заявление о том, что сотрудницу следственных органов избил ее вышестоящий коллега, уже поступило в полицию.

Напомним, об инциденте написал портал ProUfu.ru. Издание сообщает со ссылкой на источник, что 38-летний подполковник юстиции сильно избил коллегу возле одного из частных домов в городе.

В больнице у пострадавшей была зафиксирована черепно-мозговая травма и различные ушибы, в том числе травма позвоночника.