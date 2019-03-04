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Следком проверит информацию об избиении девушки-следователя подполковником в Башкирии

08:59, 04.03.2019 1
Следком проверит информацию об избиении девушки-следователя подполковником в Башкирии
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет подключился к проверке информации об избиении 23-летней девушки-следователя сотрудником полиции в Башкирии. Об этом рассказали «РИА Новости» в СУ СКР по региону.

В настоящий момент МВД также проводит служебное расследование по данному инциденту. Ранее сообщалось, что заявление о том, что сотрудницу следственных органов избил ее вышестоящий коллега, уже поступило в полицию.

Напомним, об инциденте написал портал ProUfu.ru. Издание сообщает со ссылкой на источник, что 38-летний подполковник юстиции сильно избил коллегу возле одного из частных домов в городе.

В больнице у пострадавшей была зафиксирована черепно-мозговая травма и различные ушибы, в том числе травма позвоночника.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Девушек то они могут. Особенно один на один. Тварь которая подняла руку на женщину подлежит кастрации.
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