С начала года рубль укрепился почти на 9%

С начала года рубль укрепился почти на 9%. 2—3% из этого — это эффект цены на нефть, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

В остальном укрепление рубля — это эффект движения по счету капитала в целом, включая в том числе и интерес нерезидентов к ОФЗ и т. д.

Ранее The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой в мире.

В январе рубль был недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. Год назад рубль был недооценен на 57%.