СМИ: казанский парк «Патриот» предложили превратить в экстрим-парк

Минобороны планирует открыть в Казани парк «Патриот». Один из татарстанских инвесторов заинтересован в сотрудничестве с военным ведомством превратить его в комплекс по экстремальным видам спорта.

Компания уже работает над концепцией и бизнес-планом проекта, пишет KazanFirst.

Инвестор рассчитывает, что подобный объект будет привлекать туристов, интересующихся экстримом. По информации издания, компания даже присмотрела участок, который можно использовать под парк «Патриот»: 150 га земли в границах Казани, но с выходом к Волге.

На территории объекта можно расположить трассы для гонок офф-роуд, полосы препятствий, скалодромы, роллердромы, скай-парки, зоны водных видов спорта (вейкборд, катание на гидроциклах).

Напомним, что о планах Минобороны открыть филиалы парка в регионах сообщалось еще в 2015 году. Кроме Казани они должны появиться в Ижевске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Саранске, Самаре, Оренбурге и других городах.