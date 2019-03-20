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Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

14:57, 20.03.2019
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Фото: Михаил Шаров (fsrussia.ru)

В первый соревновательный день российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу, набрав 82,08 балла.

Ближайшая конкурентка — японская фигуристка Рика Кихира заняла лишь седьмую строчку, набрав 70,90 балла. Еще одна российская фигуристка Евгения Медведева расположилась на четвертой строчке после первого соревновательного дня. У нее 74,23 балла.

Чемпионка Европы Софья Самодурова заняла девятое место.

1. Алина Загитова (Россия) — 82,08.
2. Каори Сакамото (Япония) — 76,86.
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 75,96.
4. Евгения Медведева (Россия) — 74,23.
5. Лим Ын Су (Южная Корея) — 72,91.
6. Мэрайя Белл (США) — 71,26.
7. Рика Кихира (Япония) — 70,90.
8. Сатоко Мияхара (Япония) — 70,60.
9. Софья Самодурова (Россия) — 70,42.

Спорт
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