Мухаметшин вручил в Казани госнаграды
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня в Казанском кремле вручил государственные награды России и Татарстана выдающимся жителям республики.
Награды получили 48 татарстанцев, работающих в экономической, социальной, культурной, образовательной, производственной, промышленной и других сферах, а также ветераны труда, сообщает пресс-служба президента РТ.
«Сегодня Татарстан в новых условиях успешно развивается благодаря таким людям, как вы. Каждый внес свою лепту в развитие республики на своем рабочем месте. Татарстан живет благодаря усилиям нашего трудолюбивого народа, рациональному руководству органов государственной и муниципальной власти», — сказал Фарид Мухаметшин.
К примеру, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила начальник отдела МУП «Метроэлектротранс» Алевтина Груничева, под руководством которой были построены станции казанского метрополитена.ОбществоВласть Татарстан
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