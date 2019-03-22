Сергей Шнуров призвал распустить Минкульт РФ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на заседании совета по культуре при Госдуме призвал распустить Министерство культуры.

На заседании проходили слушания по законопроекту «О культуре». Во время них Шнуров заявил, что согласился вступить в совет для того, чтобы показать, что парламентарии очень далеки от народа.

После этого он начал критиковать Минкульт и добавил, что ни в одной стране нет Министерства культуры, передает РЕН.ТВ.

Ранее Сергея Шнурова включили в состав совета при комитете Госдумы по культуре.