Выплаты вкладчикам «РТС-Банка» из Тольятти начнутся 25 марта

Агентство по страхованию вкладов 25 марта начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам «РТС-Банка» из Тольятти.

Банком-агентом выбран Сбербанк, сообщается на сайте АСВ.

За выплатой в размере 428,5 млн рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. вкладчиков. В том числе около 114 вкладчиков, имеющих вклады для предпринимательской деятельности, на сумму 24,2 млн рублей, и 90 юрлиц — на сумму 13,3 млн рублей.

Напомним, 14 марта Банк России отозвал лицензию у АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») из Тольятти. В банке назначена временная администрация.