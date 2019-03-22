Минниханов пригласил главу региона Прованс — Альпы — Лазурный берег в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента регионального совета Прованс — Альпы — Лазурный берег Рено Музелье посетить Татарстан. Предложение прозвучало в рамках встречи в Марселе.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области культуры, науки, образования, туризма. Также были подняты темы толерантности и мирного сосуществования представителей разных религий.

Кроме того, Минниханов пригласил представителей бизнеса региона Прованс — Альпы — Лазурный берег к сотрудничеству с Татарстаном, передает пресс-служба президента РТ.

Перед встречей с Рено Музелье Минниханов посетил в Марселе Музей европейских и средиземноморских цивилизаций.

Напомним, что 21 марта Минниханов прибыл с двухдневным визитом во Францию.

Сегодня у него запланированы переговоры с первым заместителем мэра Марселя по международным отношениям господином Жаном Роатта. Также он примет участие в деловом форуме «Франция — Татарстан».