Компания Bayer заявила о возможных рисках при применении контрацептивного препарата

Компания Bayer, которая выпускает комбинированные гормональные контрацептивы «Жанин», заявила о возможном риске венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при применении препарата. Информация размещена на официальном портале Росздравнадзора.

Применение «Жанина» увеличивает риск развития венозной тромбоэмболии в 1,6 раза по сравнению с препаратами, которые содержат другие вещества.

Напомним, ранее сообщалось, что кардиологический препарат «Амиодарон» появится в российских аптеках в течение недели. Как сообщает Росздравнадзор, первая партия из 68 тысяч упаковок поступит в обращение после 25 марта. «Всего в течение марта предполагается ввоз и выпуск в гражданский оборот около 80 тысяч упаковок препарата», — говорится в сообщении службы. Там отметили, что до настоящего времени сведения о приостановке производства или прекращении ввоза «Амиодарона» не поступали.