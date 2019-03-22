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Компания Bayer заявила о возможных рисках при применении контрацептивного препарата

12:20, 22.03.2019
Компания Bayer заявила о возможных рисках при применении контрацептивного препарата
Фото: pixabay.com

Компания Bayer, которая выпускает комбинированные гормональные контрацептивы «Жанин», заявила о возможном риске венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при применении препарата. Информация размещена на официальном портале Росздравнадзора.

Применение «Жанина» увеличивает риск развития венозной тромбоэмболии в 1,6 раза по сравнению с препаратами, которые содержат другие вещества.

Напомним, ранее сообщалось, что кардиологический препарат «Амиодарон» появится в российских аптеках в течение недели. Как сообщает Росздравнадзор, первая партия из 68 тысяч упаковок поступит в обращение после 25 марта. «Всего в течение марта предполагается ввоз и выпуск в гражданский оборот около 80 тысяч упаковок препарата», — говорится в сообщении службы. Там отметили, что до настоящего времени сведения о приостановке производства или прекращении ввоза «Амиодарона» не поступали.

ОбществоМедицина
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