Поставки лекарства от внезапной смерти при аритмии возобновятся до конца марта

Кардиологический препарат «Амиодарон» появится в российских аптеках в течение недели.

Как сообщает Росздравнадзор, первая партия из 68 тысяч упаковок поступит в обращение после 25 марта

«Всего в течение марта предполагается ввоз и выпуск в гражданский оборот около 80 тысяч упаковок препарата», — говорится в сообщении службы.

Там отметили, что до настоящего времени сведения о приостановке производства или прекращении ввоза «Амиодарона» не поступали.

15 марта стало известно, что российские аптеки столкнулись с дефицитом препарата «Амиодарон» в таблетках. Он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Пациенты несколько недель не могут приобрести этот препарат. Представитель основного поставщика «Амиодарона» на российский рынок подтвердил, что у компании возникли перебои с поставками в Россию.