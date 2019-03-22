Новости общества

08:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Орешкин призвал не гнаться за количеством патентов

11:18, 22.03.2019
Орешкин призвал не гнаться за количеством патентов
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал не гнаться за количеством патентов. Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы каждое изобретение приносило реальную прибыль не только государству, но и автору изобретения.

«Мы должны работать так, чтобы каждое изобретение приносило прибыль и государству, и его автору. Поэтому снижение количества патентных заявок в прошлом году нас не должно расстраивать», — цитирует Орешкина «Парламентская газета».

Глава Минэкономразвития добавил, что с 2015 по 2018 год сроки рассмотрения патентных заявок в России снизились с 12 месяцев до 7,5 месяца, что является «одним из лучших результатов в мире».

Напомним, ранее Орешкин объяснил переезд в «Москва-Сити» трех ведомств «повышением эффективности».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров