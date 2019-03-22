Орешкин призвал не гнаться за количеством патентов

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал не гнаться за количеством патентов. Об этом он заявил на заседании коллегии Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы каждое изобретение приносило реальную прибыль не только государству, но и автору изобретения.

«Мы должны работать так, чтобы каждое изобретение приносило прибыль и государству, и его автору. Поэтому снижение количества патентных заявок в прошлом году нас не должно расстраивать», — цитирует Орешкина «Парламентская газета».

Глава Минэкономразвития добавил, что с 2015 по 2018 год сроки рассмотрения патентных заявок в России снизились с 12 месяцев до 7,5 месяца, что является «одним из лучших результатов в мире».

Напомним, ранее Орешкин объяснил переезд в «Москва-Сити» трех ведомств «повышением эффективности».