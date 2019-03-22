Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 64,5 рубля

Курс доллара к рублю на следующей неделе будет находиться в интервале 63,5—64,5 рубля за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Поддержку рублю оказывает период налоговых платежей, а также изменение денежно-кредитной политики ФРС США в целом. Что касается сегодняшнего заседания Банка России по денежно-кредитной политике, то банк не ожидает увеличения ключевой ставки.



Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 63,50—64,3 рубля за 1$. Укрепление рубля связано с итогами заседания ФРС США и мощным ростом аппетита инвесторов к рисковым активам.