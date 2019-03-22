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Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 64,5 рубля

10:45, 22.03.2019
Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 64,5 рубля
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю на следующей неделе будет находиться в интервале 63,5—64,5 рубля за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Поддержку рублю оказывает период налоговых платежей, а также изменение денежно-кредитной политики ФРС США в целом. Что касается сегодняшнего заседания Банка России по денежно-кредитной политике, то банк не ожидает увеличения ключевой ставки.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 63,50—64,3 рубля за 1$. Укрепление рубля связано с итогами заседания ФРС США и мощным ростом аппетита инвесторов к рисковым активам.

АналитикаЭкономикаБанкиФинансы
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