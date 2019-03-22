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На химзаводе в Китае произошел взрыв, более 40 человек погибли

05:40, 22.03.2019
На химзаводе в Китае произошел взрыв, более 40 человек погибли
Фото: pixabay.com

На востоке Китая на химическом заводе в промышленном парке Яньчэне произошел взрыв.

Инцидент случился во второй половине дня 21 марта на предприятии компании «Цзянсу тяньцзяи». Взрыв был настолько мощным, что в данном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3, ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места происшествия.

По последним данным, в результате взрыва погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали, передает ТАСС.

В настоящий момент на месте работают 192 пожарных расчета, около тысячи военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов.

Получивший ранения при взрыве генеральный директор компании Чжан Циньюэ находится под стражей в больнице. Также были задержаны другие топ-менеджеры предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии суд рассмотрит дело о взрыве на заводе «Башнефти».

Происшествия
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