Минниханов прибыл с рабочим визитом во Францию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня прибыл с двухдневным визитом во Францию.

Сегодня в Марселе он посетит компанию Airbus Helicopters и проведет встречу с президентом региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Музелье.

Завтра состоится деловой форум «Франция — Татарстан», на котором будет представлен экономический и инвестиционный потенциал Республики Татарстан. Представители региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег, в свою очередь, расскажут о своем регионе.

Также 22 марта у президента РТ запланированы переговоры с первым заместителем мэра Марселя по международным отношениям господином Жаном Роатта.

Кроме того, Минниханова ждут в технопарке Technoparc des Florides, где сосредоточены предприятия авиакосмической промышленности, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что во время посещения компании Airbus Helicopters Минниханов обсудит возможное сотрудничество с Казанским вертолетным заводом. В переговорах, как ожидается, примет участие гендиректор КВЗ Юрий Пустовгаров.