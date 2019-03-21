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Рогозин лично подтвердил подачу иска в суд на ряд СМИ за клевету

18:31, 21.03.2019 2
Рогозин лично подтвердил подачу иска в суд на ряд СМИ за клевету
Фото: kremlin.ru

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин лично подтвердил, что направил иск в суд на ряд СМИ за клевету.

Свое решение он объяснил тем, что должен защищать репутацию важной отрасли, передает ТАСС.

Рогозин также отметил, что госкорпорация спокойно относится к конструктивной критике и старается «делать выводы и работу над ошибками».

Накануне СМИ сообщили, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал заявление на ряд СМИ за клевету. В результате полиция возбудила уголовное дело.

Поводом стали публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Похудел аж!
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  • Анонимно 22 марта
    Оценки работы могут быть самые разные - и позитивные и негативные - были бы факты... а не домыслы...
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