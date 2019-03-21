Рогозин лично подтвердил подачу иска в суд на ряд СМИ за клевету

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин лично подтвердил, что направил иск в суд на ряд СМИ за клевету.

Свое решение он объяснил тем, что должен защищать репутацию важной отрасли, передает ТАСС.

Рогозин также отметил, что госкорпорация спокойно относится к конструктивной критике и старается «делать выводы и работу над ошибками».

Накануне СМИ сообщили, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал заявление на ряд СМИ за клевету. В результате полиция возбудила уголовное дело.

Поводом стали публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации.