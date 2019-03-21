В Эрмитаже не подтвердилась угроза взрыва

В Санкт-Петербурге открыли Государственный Эрмитаж после проверки сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии, вызванной угрозой минирования.

Подозрительных предметов на территории Эрмитажа обнаружено не было. На данный момент основной музейный комплекс и главный штаб работают в обычном режиме, сообщается на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что сегодня в Санкт-Петербурге закрыли Эрмитаж из-за сообщения о бомбе.