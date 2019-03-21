В Санкт-Петербурге закрыли Эрмитаж из-за сообщения о бомбе

Государственный Эрмитаж временно закрыт из-за сообщения о минировании в четверг, 21 марта.

Информация о заложенной на территории Эрмитажа бомбе поступила на электронную почту сотрудникам музея. Руководством учреждения было принято решение об эвакуации людей с территории основного музейного комплекса и Главного штаба.

На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур. В настоящий момент сотрудники Росгвардии проводят осмотр экспозиционных залов и служебных помещений, говорится на официальной странице Эрмитажа в соцсетях.

Открытие музея состоится после завершения всех проверочных работ.

Напомним, ранее неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино».