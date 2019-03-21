Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.

Кроме того, в Кремле обсуждали сценарий, похожий на то, что сейчас происходит в Казахстане.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.