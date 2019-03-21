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Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

11:55, 21.03.2019 4
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Фото: kremlin.ru

Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин. Это позволит ему обойти ограничения по количеству президентских сроков.

Кроме того, в Кремле обсуждали сценарий, похожий на то, что сейчас происходит в Казахстане.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Надо объединить Россию, Белоруссию и Украину, тогда и вопрос Крыма можно считать закрытым ))
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    Анонимно 21 марта
    Правильно! Понастроим у них покосившиеся заборы и заживём)
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    Анонимно 21 марта
    ЗАЧЕМ России Белоруссия (с их отставанием по экономике) и тем более Украина с этим беспределом который сейчас там твориться, преступностью и гуляющим оружием ?
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    Sergey Urazbekov 07:03
    Ну если Россия хочет стать второй, или третьей державой в мире , то только вместе с Белоруссией и Украиной! А так она будет региональной державой, с которой никто не считается.Так что со стратегической точки зрения выгодно, если Россия, Украина,Белоруссия единое целое! Ну а если забыть про гордость великороссов, то можно ради халявы и безбедной жизни вассала под гнетом Запада, то можно даже Россию растащить на национальные Республики! Но будет ли лучше от этого? Бывшие советские республики до сих пор воюют меж собой, не любят друг друга, и бегут за ярлыком на княжение к дядюшке Сэму.
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