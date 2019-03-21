В России работают над устройством для диагностики болезни Паркинсона

Фото: Максим Платонов

Молодые изобретатели Федор Кондратенко (СПбПУ) и Александра Архипова (МГУ) под руководством нейрохирурга Медицинского центра ДВФУ Артура Биктимирова работают над устройством для диагностики болезни Паркинсона, сообщает «Российская газета».

Это гаджет, который крепится на руку пациента во время двигательного теста. Устройство считывает информацию, все данные передаются на сервер и анализируются, сравниваются с нормой и патологией.

Напомним, ранее в казанском госпитале для ветеранов войн был продемонстрирован инновационный метод лечения болезни Паркинсона — система глубинной стимуляции головного мозга (DBS-терапия, Deep Brain Stimulation). С новейшей технологией ознакомилось «Реальное время».