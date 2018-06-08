DBS-терапия vs старческий недуг: в Казани освоили инновационный метод лечения болезни Паркинсона

14:26, 08.06.2018 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском Госпиталя для ветеранов войн был продемонстрирован инновационный метод лечения болезни Паркинсона - система глубинной стимуляции головного мозга (DBS-терапия, Deep Brain Stimulation). С новейшей технологией ознакоимся фотокорреспондент «Реального времени».

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